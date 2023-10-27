AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Türkiye genelinde vatandaşlarla büyük gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletin, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını vurgulayan Karaaslan, Türk milletinin bağımsızlığından, millet iradesinden ve milli egemenlik ilkesinden ödün vermeyeceğini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü ülke genelinde kutladıklarını anlattı.

Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Samsun'un rolünün çok önemli olduğuna işaret eden Karaaslan, "Samsun'dan İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımıyla başlayan büyük yürüyüş Anadolu'nun tamamına yayılmış, bu destan ülkemizin dört bir köşesinde satır satır yazılarak tarihteki şanlı yerini almıştır. 100. yıl coşkusunu yaşadığımız bu dönemde tıpkı 1919'da olduğu gibi Samsun aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla öncü rolünü sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, imkansızlıklara ve çeşitli zorluklara rağmen milletin fedakarlığı, cesareti ve kahramanlıklarıyla Cumhuriyet'in kurulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imiz bize şanlı ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu emanete sahip çıkarak Cumhuriyet'imizi ilelebet muhafaza etme görevi, bugün her birimizin en önemli sorumluluğudur. Milletimiz bugünlere nasıl geldiğini asla unutmayacak, şanlı mazisine ve aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Tarihimizden aldığımız kuvvet, sahip olduğumuz güçlü irade ve sarsılmaz inancımızla bugün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda her alanda ortaya koyduğumuz hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

Türkiye Yüzyılı'nın yalnızca bugünden ibaret olmadığının altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, geçmişle geleceği buluşturan bir anlayıştır. Birikimle yeni hedefleri bir araya getiren kuşatıcı bir vizyondur. Kökleriyle toprağa, dallarıyla ufka uzanan Cumhuriyet'imizi değerleriyle korumak, milletimize nice şanlı zafer kazandıran dik duruşumuzla ve sağlam irademizle mümkündür. Türkiye Yüzyılı'nı barışın, gücün, istikrarın, kalkınmanın, istiklalin, istikbalin, değerlerin yüzyılı haline getirmek için milletimizin her bir ferdine düşen, çok çalışmaktır. Cumhuriyet, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak, içeride ve dışarıda güvenliğimize, birlik ve beraberliğimize tehdit oluşturanlara karşı dimdik durmaktır. Cumhuriyet, yurdumuzun dört bir köşesine hizmet götürmek, Türkiye için aşkla çalışmak, eser ve hizmet üreterek gönüllere girmektir. Cumhuriyet, kahramanlarımızın yere düşürmemek için mücadele ettiği ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı daima en yükseğe taşıma kararlılığıdır."

Karaaslan, aziz vatanın bir evladı, milletin tarihe altın harflerle yazdığı şanlı zaferlerin başlangıç noktası Samsun'u Gazi Meclis'te temsil eden bir milletvekili olduğunu hatırlatarak, "Topraklarımızın her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu.​​​​​​​