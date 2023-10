Havza'da vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde belediye ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıtılarak, ilçenin bayraklara donatılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 100. yılı kutlanan Cumhuriyet'in temellerinin Havza'da atıldığına işaret ederek, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için her zaman gurur kaynağıdır. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan birisidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.