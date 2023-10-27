Samsun'da havaya silahla ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Özgün Avcı Sokak’ta silahla havaya ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Bafra Emniyet Müdürlüğü ekibinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli B.Ü. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.