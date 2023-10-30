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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:26
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beylerce Mahallesi'nde şüpheli N.D'nin evine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 222 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

        Şüpheli işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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