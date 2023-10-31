Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 31.10.2023 - 20:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:45
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda, Taşköprü Mahallesi’nde İ.U.’ya (31) ait ikamette yapılan aramalarda, 500 gram esrar maddesi, 2 adet kenevir bitkisi ile 21 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli İ.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.