Bafra'da bir kişi yediği dönerden zehirlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde yediği tavuk dönerden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde yediği tavuk dönerden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde bulunan işyerinde, akşam saatlerinde tavuk döner yiyen D.Ç. (20) evine gittiğinde rahatsızlandı.
Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi’ne giden D.Ç., yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi.
Hastanın tedavisi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.