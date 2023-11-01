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        Bafra'da bir kişi yediği dönerden zehirlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde yediği tavuk dönerden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 03:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 03:35
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        Bafra'da bir kişi yediği dönerden zehirlendi
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        Samsun’un Bafra ilçesinde yediği tavuk dönerden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde bulunan işyerinde, akşam saatlerinde tavuk döner yiyen D.Ç. (20) evine gittiğinde rahatsızlandı.

        Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi’ne giden D.Ç., yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi.

        Hastanın tedavisi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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