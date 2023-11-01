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        Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:04
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        Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı takımdan ayrı fitness çalışması yaptı.

        Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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