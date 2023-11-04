Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Almanya'da Neonazilerin kundakladığı evde ölen 2 Türk Samsun'da anıldı

        Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde Neonazilerin kundakladığı evde yaşamını yitiren Bahide ve Yeliz Arslan, mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da Neonazilerin kundakladığı evde ölen 2 Türk Samsun'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde Neonazilerin kundakladığı evde yaşamını yitiren Bahide ve Yeliz Arslan, mezarları başında anıldı.

        Mölln kentinde 31 yıl önce Neonaziler tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Bahide ve Yeliz Arslan için Samsun’un Çarşamba ilçesindeki mezarları başında anma töreni düzenlendi.

        Hamburg Türk Basın Birliğince düzenlenen anma programında dua edildi.

        Mölln'de, 23 Kasım 1992'de kundaklama sonucu Bahide Arslan ile torunları Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz hayatını kaybetmiş, çıkan yangında 9 kişi de yaralanmıştı. Olayların ardından yargılanan iki Neonazi'den biri yaşı küçük olduğu için 7,5 yıl, diğeri 15 yıl hapis cezalarının ardından serbest kalmıştı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi
        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi
        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
        Samsunspor - Hatayspor maçının ardından
        Samsunspor - Hatayspor maçının ardından
        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Hatayspor: 2 - 1
        Samsunspor - Hatayspor: 2 - 1