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        Samsun'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 02:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 02:45
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        Samsun'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alparslan Mahallesi Köroğlu Sokak’ta Yaşar Ş’ye ait 3 katlı binanın 2'nci katında, balkonda bulunan buzdolabının kablosunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Dumandan etkilenen Satı Ş. (87), Cansu Ş. (23), Fatmanur Ş.(22) ile Kevser Ş.(49), 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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