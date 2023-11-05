Samsun'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alparslan Mahallesi Köroğlu Sokak’ta Yaşar Ş’ye ait 3 katlı binanın 2'nci katında, balkonda bulunan buzdolabının kablosunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen Satı Ş. (87), Cansu Ş. (23), Fatmanur Ş.(22) ile Kevser Ş.(49), 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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