Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (35) Bakırpınar Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi.

Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

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