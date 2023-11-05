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        Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:24
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        Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (35) Bakırpınar Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi.

        Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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