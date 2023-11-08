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        Samsun'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:23
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        Samsun'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

        Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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