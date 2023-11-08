Samsun'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili 5 zanlı yakalandı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.