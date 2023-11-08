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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:05
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler (Dk. 57 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik (Dk. 57 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+7 Alim Öztürk), Laura (Dk. 88 Nanu), Marc Bola (Dk. 46 Ntcham), Mouandilmadji

        İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk. 87 Slyvanus Deli), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 74 Rroca), Loshaj, Ndao (Dk. 78 Laurentino), Mamadou (Dk. 78 Kubilay Köylü), Emir Kaan Gültekin

        Goller: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 70 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Bennasser (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Kılınç, Dk. 59 Bennasser, Dk. 90+5 Ntcham) (Yılport Samsunspor), Dk. 59 Loshaj, Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 70 Emir Kaan Gültekin, Dk. 76 Ali Yaşar, Dk. 90+2 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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