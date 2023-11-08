Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler (Dk. 57 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik (Dk. 57 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+7 Alim Öztürk), Laura (Dk. 88 Nanu), Marc Bola (Dk. 46 Ntcham), Mouandilmadji

İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk. 87 Slyvanus Deli), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 74 Rroca), Loshaj, Ndao (Dk. 78 Laurentino), Mamadou (Dk. 78 Kubilay Köylü), Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 70 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Bennasser (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Kılınç, Dk. 59 Bennasser, Dk. 90+5 Ntcham) (Yılport Samsunspor), Dk. 59 Loshaj, Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 70 Emir Kaan Gültekin, Dk. 76 Ali Yaşar, Dk. 90+2 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

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