Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 10 Kasım mesajı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Büyük Önder'in aralarından ayrılışının büyük hüznünü yaşarken, "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlama onurunu yaşadıklarını belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bağımsız ve özgür şekilde hayatlarını devam ettirmelerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, sayısız şehit ve gazilerle adı duyulmamış kahramanlara borçlu olduklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Atatürk ömrünü vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış önemli bir komutan ve devlet adamı olarak adını, tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir liderdir. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i kurarak bizlere emanet etmiştir. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında yol arkadaşları ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum."