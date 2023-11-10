Samsun'da "Uzay ve Uydularımız" konulu söyleyişi yapıldı Samsun'da, "Uzay ve Uydularımız" konulu söyleyişi gerçekleştirildi.

Samsun'da, "Uzay ve Uydularımız" konulu söyleyişi gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen söyleyişilerde astronom Aydın Zaim tarafından sunum yapıldı.

Öğrencilere Türksat'ı takip etmeleri ve uzay konusunda daha meraklı olmalarını tavsiye edildiği söyleşide, Samsun'da da faaliyetlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

Türksat Samsun İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere, markaları Pycon, Belgenet, fiber internet Kablonet'e gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Söyleşiye Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Meteoroloji Bölge Müdürü Bülent Şirin, Türksat Pazarlama Direktörü Muhammed Emin Furkan, proje yöneticileri Itır Işın ve Zeliha Çarıkcıoğlu ile öğrenciler katıldı.