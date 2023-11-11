Samsun'da hakkında 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da, hakkında 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'ndeki bir adreste kaldığını belirledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan S.O, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.