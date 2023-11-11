19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 19 Mayıs Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Cumhuriyet Mahallesi'ni 3-0 yenen Yükseliş Mahallesi, birinciliği elde etti. Turnuvada 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi ise üçüncü oldu.

Maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.