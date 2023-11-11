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        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:03
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        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        19 Mayıs Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 19 Mayıs Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım katıldı.

        Turnuvanın finalinde Cumhuriyet Mahallesi'ni 3-0 yenen Yükseliş Mahallesi, birinciliği elde etti. Turnuvada 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi ise üçüncü oldu.

        Maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.

        Galeri
        Galeri

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