Samsun'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Çiçekli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, arazide A.F. ( 54) ve H.F'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlıların kazıda kullandıkları aletlere de el konuldu.

Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.