Bafra'da kukla tiyatro oyunu sahnelenecek Bafra Belediyesi, çocukların ara tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Bafra Belediyesi, çocukların ara tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ara tatile giren 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenlenecek.

16 Kasım Perşembe günü saat 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek "Boncuk Ustanın Mutfağı" isimli kukla tiyatrosu ücretsiz olarak Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneye konulacak.

Oyun, çocuk gelişim uzmanı ve kukla sanatçısı Tayfun Çakır tarafından yönetilecek.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi amacıyla düzenlenen gösteride değerler eğitimi, sağlıklı beslenme ve hijyen farkındalığı gibi konular işlenecek.