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        Samsun'da polis pazarda yorulan yaşlı kadının çantalarını evine götürdü

        Samsun'un Havza ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, pazarda yorulan yaşlı bir kadının çantalarını taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:58
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        Samsun'da polis pazarda yorulan yaşlı kadının çantalarını evine götürdü
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        Samsun'un Havza ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, pazarda yorulan yaşlı bir kadının çantalarını taşıdı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Bu sırada polisler, alışveriş yapan ve yorulan yaşlı bir kadının çantalarını evine götürdü.

        Polislerin davranışından dolayı memnun olan kadın, "Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizlerin evlatlarısınız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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