Tokat'ta çıkan yangında 50 koyun telef oldu Tokat'ta bir ağılda çıkan yangında 50 koyun telef oldu.

Tokat'ta bir ağılda çıkan yangında 50 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde Hüseyin Saka'ya ait ağılda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saka ve yakınları, ağılda bulunan 160 koyundan 110'nunu kendi imkanlarıyla kurtardı. İçerde kalan 50 koyun ise telef oldu.

Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.