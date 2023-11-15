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        Kıbrıs gazisi Rahmi Şahin, yaşadıklarını anlattı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Rahmi Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:05
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        Kıbrıs gazisi Rahmi Şahin, yaşadıklarını anlattı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Rahmi Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı.

        Kıbrıs gazisi Şahin, Bafra Şehitliği'nde şehitlerin kabrini gezerek dualar okudu.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehitler verdiklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "37 bin 500 asker Kıbrıs'a gitti, Kıbrıs harekatına katıldık. Bizim birlikten Alaçam Yukarı Elma köyünden Kemal Balta isimli arkadaşımız şehit oldu. O dönemde Bafra'dan yaralılarımız vardı. Orada bizler Rum ordusu ve EOKA örgütü ile savaş ettik. 498 şehit vermemize nazaran biz orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son nutuk konuşmasını 'Yurttaşlarım az zamanda çok işler başaracağız' diyerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızı Rum zaliminden kurtarıp, ülkemiz için onlarca yıl stratejik önemi büyük olan uçak gemisi konumunda olan yer kazanmış olduk."

        İsrail'in Gazze' deki saldırılarını kınayan gazi Şahin, "Dış güçlere karşı hızla silahlanmak lazım, kendi ülkemizi korumak için. İsrail’in Gazze’de yaptığı zulümleri yapmadan ülkemizi koruyup, dış devletlere karşı kendimizi güçlü göstermemiz lazım. Tüm gençlerin askere gidip vatan borçlarını yapmaları lazım." dedi.

        Galeri
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        Galeri

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