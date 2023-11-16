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        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:04
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma sonucu şüpheliler A.A, M.A, A.M. ve Z.T. kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

        Bu kişilerden 1 jeneratör, 1 hilti, 1 balyoz, 1 levye, 2 kürek, 2 demir çubuk ve 5 demir çivi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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