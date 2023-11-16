Bafralı eğitimciler Portekiz'de

Bafra Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütütğü erasmus projesinin toplantısı Portekiz'de yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Hikaye Anlatma Tekniklerinde, Dijital Uygulamalar ile Akademik Başarıyı Arttırarak Erken Okul Terkinin Azaltılması" isimli projenin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Proje ortaklarından Portekiz'de yapılan toplantıda, eğitim ortamları ve materyallerinin 21'inci yüzyıl dijital becerilerine göre yeniden ele alınmasına yönelik ne tür adımların atılması gerektiği değerlendirildi.

Toplantıya, Bafra'dan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Proje Sorumlusu Şube Müdürü Osman Çakır ile Bafra Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Umut Şahin Baş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Dezavantajlı öğrencilerin eğitim ortamlarına ve eğitim içeriklerine yönelik olumsuz algılarını gidermek amacıyla kurumumuz koordinesinde hazırlanan dijital eğitim modülleri ve kılavuz kitap planlama hazırlık çalışmaları yapıldı." ifadelerini kullandı.