Bafra'da "Kukla" tiyatro gösterisine öğrencilerden büyük ilgi

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen "Boncuk Ustanın Mutfağı" adlı kukla tiyatro gösterisi öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde ara tatile giren öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen tiyatro oyunu, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Kukla Sanatçısı Tayfun Çakır tarafından yönetildi.

Toplam 3 seansta gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde değerler eğitimi, sağlıklı beslenme ve hijyen farkındalığı gibi önemli konular işlenerek öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi sağlandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin her anlamda tatillerini verimli geçirmeleri, eğlenerek öğrenmeleri amacıyla ilçemizdeki aktiviteleri canlı tutma gayretindeyiz. Belediye Kültür Merkezi’mizde düzenlediğimiz 'Boncuk Ustanın Mutfağı' isimli kukla tiyatrosu 6 yaş ve üzeri öğrencilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve çok sevildi. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi sanatla buluşturan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Kukla Sanatçısı Tayfun Çakır’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."