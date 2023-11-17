Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da "Kukla" tiyatro gösterisine öğrencilerden büyük ilgi

        Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen "Boncuk Ustanın Mutfağı" adlı kukla tiyatro gösterisi öğrencilerden büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da "Kukla" tiyatro gösterisine öğrencilerden büyük ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen "Boncuk Ustanın Mutfağı" adlı kukla tiyatro gösterisi öğrencilerden büyük ilgi gördü.

        Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde ara tatile giren öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen tiyatro oyunu, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Kukla Sanatçısı Tayfun Çakır tarafından yönetildi.

        Toplam 3 seansta gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde değerler eğitimi, sağlıklı beslenme ve hijyen farkındalığı gibi önemli konular işlenerek öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi sağlandı.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin her anlamda tatillerini verimli geçirmeleri, eğlenerek öğrenmeleri amacıyla ilçemizdeki aktiviteleri canlı tutma gayretindeyiz. Belediye Kültür Merkezi’mizde düzenlediğimiz 'Boncuk Ustanın Mutfağı' isimli kukla tiyatrosu 6 yaş ve üzeri öğrencilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve çok sevildi. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi sanatla buluşturan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Kukla Sanatçısı Tayfun Çakır’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        19 Mayıs'ta "Meyveciliği Geliştirilmesi Projesi" başladı
        19 Mayıs'ta "Meyveciliği Geliştirilmesi Projesi" başladı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Türkiye'de geçen yıl 127 bin bebek prematüre doğdu
        Türkiye'de geçen yıl 127 bin bebek prematüre doğdu
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        Samsun'da TEMA Vakfınca anaokulu öğrencileri için doğa sevgisi etkinliği ya...
        Samsun'da TEMA Vakfınca anaokulu öğrencileri için doğa sevgisi etkinliği ya...
        Samsun'un kıyı şeridi yüksek deprem riski taşıyor
        Samsun'un kıyı şeridi yüksek deprem riski taşıyor