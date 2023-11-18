Samsun'da biten yatırımların açılış töreni yapıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Katlı Mekanik Otopark, Yol, Su ve Altyapı Yatırımları açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Bugün burada sadece bir açılış gerçekleştiriyoruz. Ancak AK Parti belediyeciliği ile tüm Türkiye’de açılışlar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Tüm çalışmalarının Samsun ve ilçeleri için olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de şunları kaydetti:

“Seçim kampanyamızda 86 projeyi hayata geçireceğimizi söyledik ve şu anda bunların tamamını hayata geçirdik. Samsun ve ilçelerinde çok önemli projeleri hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz projelerin de her hafta açılışını yapmaya başladık. Mahallerimizde beton yollardan ilçe merkezlerimizde altyapıya kadar çok önemli çalışmalara imza attık. AK Parti'mizin kurucu il başkanı olarak bu memlekete gönül vermiş biri olarak bu şehrin insanları için hep çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim.”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da "4,5 yıldır ilçemizde önemli hizmetler gerçekleştirdik. İlçemizin yararına olan çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımızla koordineli çalışmalar yaptık ve bugünde açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Çarşambalı hemşehrilerimize yaptığımız yatırımlar hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.