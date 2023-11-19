Bafra Ovası'nda 25 bin ton pırasa rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin önemli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda pırasa hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği alüvyonlarla zengin ovada bu yıl 5 bin dekar alana pırasa fidesi dikimi yapıldı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada ağustos ayında pırasa dikimi yaptıklarını, kasım ayında başlayan hasadın nisan ve mayıs ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Aşçı, "Dönüm başına pırasada yaklaşık 5 ton verim alınıyor. Bafra Ovası'nda 2023 kışlık sebze üretiminde pırasada 25 bin ton rekolte beklentimiz var. Pırasa kilogram olarak 7 lira ile 8 lira arasında komisyoncuya satılıyor. Pırasa biraz zahmetli iş, işçiliği fazla, fiyatlar iyi değil ama daha iyi olacağını umut ediyoruz." dedi.

Bafra Ovası’ndan çıkan pırasanın Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerine gittiğine işaret eden Aşçı, çiftçilere bol bereketli bir yıl diledi.

Adaköy Mahallesi'nde pırasa hasadı yapan çiftçilerden Hayati Yılmaz, Bafra Ovası'nda yetişen pırasanın lezzetli olduğunu ve talep gördüğünü dile getirdi.