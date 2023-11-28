Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı

        Samsun'da aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilmiş öğretmeni yakaladı.

        Hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        `İklim değişikliği nedeniyle bitkiler de göç edebilir´
        `İklim değişikliği nedeniyle bitkiler de göç edebilir´
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Samsun´da uyuşturucu kullanan 2 kişinin evine operasyon
        Samsun´da uyuşturucu kullanan 2 kişinin evine operasyon
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı