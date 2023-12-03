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        Salıpazarı'nda Engelliler Günü kutlandı

        Salıpazarı Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:32
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        Salıpazarı'nda Engelliler Günü kutlandı
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        Salıpazarı Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Salıpazarı Spor Salonunda düzenlenen törende, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleriyle engelli bireyler, sportif ve eğitsel etkinlikte bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Halil Akgül, "Engel olmazsak, engel kalmaz. Hayatımızın her anında toplum olarak birbirimize destek olmalıyız. Unutmayalım. Her insan bir engelli adayıdır. Sadece bir gün değil her zaman engellilerimizin yanındayız." dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kutlamalarda günün anlamına yönelik konuşmaların ardından engelli minik çocuklara hediyeler verildi.

        Programa, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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