Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gülcan T'nin kullandığı 55 AJL 874 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde aynı yönde seyreden Furkan G. idaresindeki 41 ABK 099 plakalı ciple çarpıştıktan sonra devrilerek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sonkız E. ve Şükran E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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