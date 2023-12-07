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        Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:32
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        Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Gülcan T'nin kullandığı 55 AJL 874 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde aynı yönde seyreden Furkan G. idaresindeki 41 ABK 099 plakalı ciple çarpıştıktan sonra devrilerek yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sonkız E. ve Şükran E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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