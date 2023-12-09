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        Samsun'da emniyetten taraftarlara statta yasa dışı bahis uyarısı

        Trendyol Süper Lig'de oynanan Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçında polis ekipleri, stadyumun giriş ve çıkışlarına asılan afişlerle yasa dışı bahis konusunda taraftarları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:39
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        Samsun'da emniyetten taraftarlara statta yasa dışı bahis uyarısı
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        Trendyol Süper Lig'de oynanan Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçında polis ekipleri, stadyumun giriş ve çıkışlarına asılan afişlerle yasa dışı bahis konusunda taraftarları uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında, Samsunspor ve Kasımpaşa takımları arasında oynanan Süper Lig müsabakasında stadyum çevresi ve seyirci giriş kapılarına yasa dışı bahis konusunda uyarıcı afişler astı.

        Stadyuma gelen taraftarlara yasa dışı bahis konusunda 12 bin 157 el broşürü de dağıtan ekipler, tribün girişlerinde "Yasadışı Bahis ve Güvenli İnternet Kullanımı" ile ilgili olarak bilgilendirilme yaptı.

        "Yasa dışı bahse kırmızı kart" ibareli pankart açılan stadyumda, anons sistemi aracılığıyla duyuru yapılırken, SİBERAY projesi kapsamında maç spikeri tarafından da bilgilendirici metin okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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