Havza'da "Nasrettin Hoca Müzikali" sahnelendi

Havza'da, Tiyatro Kıvılcım tarafından "Nasrettin Hoca Müzikali" çocuk oyunu sahneye konuldu.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz karakterleriyle Nasrettin Hoca fıkralarının işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Oyunun sonunda çocuklar, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz karakterleriyle fotoğraf çektirdi.

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