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        Havza'da "Nasrettin Hoca Müzikali" sahnelendi

        Havza'da, Tiyatro Kıvılcım tarafından "Nasrettin Hoca Müzikali" çocuk oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:37
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        Havza'da "Nasrettin Hoca Müzikali" sahnelendi
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        Havza'da, Tiyatro Kıvılcım tarafından "Nasrettin Hoca Müzikali" çocuk oyunu sahneye konuldu.

        Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz karakterleriyle Nasrettin Hoca fıkralarının işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Oyunun sonunda çocuklar, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz karakterleriyle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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