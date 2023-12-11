Samsun ve çevre illerde, ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını reddetmesine tepki gösterildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çorum'da ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

TÜGVA Samsun üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Büyük Cami avlusunda toplandı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların soykırım olduğunu vurguladı. Erail, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. "

Erail, Gazze kasaplarının uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını vereceğini vurguladı.

- Kastamonu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciği, üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Nasrullah Meydanı'nda bir araya geldi.

TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini ancak ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınmadığını hatırlatarak, "Amerika tarihine İsrail barbarlığına ortak olmak, bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır." diye konuştu.

Kararı kınadıklarının altını çizen Önen, "Bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

- Sinop

Sinop'ta yatsı namazı sonrası Alaaddin Cami önünde toplanan TÜGVA Sinop üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Gazze'de "insani ateşkes" önerisini reddeden ABD'ye tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Sinop Üniversitesi Koordinatörü Furkan Çetin, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Çetin, "Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür." dedi.

Açıklama sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Çorum

İmam Hatip Tatbikat Camisi'nde toplanan TÜGVA Çorum üyeleri, ABD'ye tepki gösterdi.

Çorum TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Ali Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

Artık özgürlük, barış, insan hakları konularında Amerika hükümetinin hiçbir iddiasının olamayacağını belirten Doğan, "Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. " dedi.