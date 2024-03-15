Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Fındık bahçelerinde kozalak akarlarıyla mücadele dönemi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, bu yıl fındık kozalaklarının çok yoğun olduğunu, çiftçilerin kozalakları elle koparıp atması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındık bahçelerinde kozalak akarlarıyla mücadele dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, bu yıl fındık kozalaklarının çok yoğun olduğunu, çiftçilerin kozalakları elle koparıp atması gerektiğini söyledi.

        Sullivan, AA muhabirine, Türkiye'nin fındık üretimi bakımından dünyada ilk sırada yer almasına rağmen birim alandan elde edilen verimin oldukça düşük olduğuna işaret etti.

        Türkiye'de verim düşüklüğüne neden olan en önemli zararlı etmenin fındık kozalak akarları olduğunu vurgulayan Sullivan, "Milimetrenin onda biri kadar büyüklükte olan, gözle görülmeyen bu canlılar meyve verecek gözlerde 'kozalak, mantar veya gül' diye adlandırılan anormal oluşumlara neden olmalarının yanı sıra, tomurcuk dökümlerine de neden olarak sürgünlerde kuruma meydana getirmekte, verimi doğrudan etkilemektedir. Özellikle bu zararlıya karşı hassas olan tombul, mincane ve uzunmusa çeşitlerinde yüzde 70'lere varan zarar görülmektedir. Bahçelerinde bu çeşitleri bulunduran çiftçilerin zararlıyla mücadelede daha dikkatli olması gerekmektedir. Hem ilaçlı mücadelenin hem de mekanik mücadelenin iki yıl peş peşe yapılması durumunda kozalak zararı önemli ölçüde azalacaktır." dedi.

        Son yıllarda fındık yetiştirilen tüm illerde zararlının yoğunluğunun oldukça arttığını, kışın akarın püslerdeki (erkek çiçek) ve karanfillerdeki (dişi çiçek) zararından dolayı çok fazla sayıda püs ve karanfil kuruması görüldüğünü anlatan Sullivan, şöyle devam etti:

        "Püsler kuruduğunda yeterli tozlaşma olamamaktadır. Bu da hem yeni oluşan meyvelerde hem de sürgün tomurcuklarında döküme neden olmaktadır. Püslerin, karanfillerin, yeni oluşan meyvelerin ve de tomurcukların dökülmesi sonucu sürgünlerde uç kurusu meydana gelmektedir. Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeni fındık kozalak akarlarıdır ve bu akarların meyve gözlerini kozalağa çevirdikleri, bu gözler normal gelişselerdi her birinin bir çotanak olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca kozalaklar, fındık filiz güvesi larvalarının da kışlama yerleridir. Bu nedenlerden dolayı yoğunluğun olduğu bahçelerde bu zararlıya karşı mutlaka mücadele yapılması gereklidir. Fındık kozalak akarlarına karşı mekanik ve kimyasal mücadele olmak üzere iki tip mücadele yöntemi uygulanmaktadır."

        - Koparılan kozalak yakılmamalı, gömülmemeli, yere atılmalı

        Kış veya bahar başlangıcında kozalakların toplanıp atılması yöntemi olan mekanik mücadelenin kozalak akarlarına karşı oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirten Sullivan, şunları kaydetti:

        "Kozalaklar kışın yapraksız dönemde, özellikle de şubat sonu ve mart başında daha belirgin hale geldikleri zaman koparılıp yere atılmalıdır. Kesinlikle yakılmamalı, gömülmemeli, plastik poşetlere konulup atılmamalı veya bahçeden uzaklaştırılmamalıdır. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için de bir barınak yeridir. Kozalaklar içindeki yararlı akarlar ve böcekler, kış döneminde de hareketli olduklarından kozalaklar koparılıp yere atıldıktan sonra kuruyan kozalakları terk ederek başka canlılar üzerinde beslenip faaliyetlerini sürdürebilirler. Her bir kozalağın içinde binlerce bulunan fındık kozalak akarları ise çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölüp yok olurlar."

        Sullivan, nisan sonu ile mayıs başında yürütülen kimyasal mücadelenin ise kesinlikle rastgele yapılmaması, kimyasal mücadeleye karar verebilmek için bahçelerde mutlaka kozalak sayımının gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kimyasal mücadele için bir dalda 5 kozalak bulunması gerektiğini, sayısı 5'ten az ise ilaçlamaya gerek duyulmayacağını söyledi.

        En uygun ilaçlama zamanının akarların kozalakları terk ettiği, yeni oluşan tomurcuklara göçün yoğun olduğu nisan sonu ile mayıs başındaki bir haftalık süre olduğunun altını çizen Sullivan, şu açıklamalarda bulundu:

        "Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğündedir. Hava şartları göz önüne alınarak en kısa sürede ilaçlama yapılmalı ve bitirilmelidir. İlaçlamada çevre sağlığı ve faydalı böceklere olumsuz etkisi bulunmayan, organik tarımda kullanılmasına müsaade edilen ve son yıllarda fındık bahçelerinde büyük sorun yaratan fındık küllemesine karşı da etkili olan ıslanabilir toz kükürt kullanılabilir. Kükürt, bu dönemde sadece bir defaya mahsus olmak üzere dönüme 800 gram atılacak şekilde uygulanmalı ve ilaçlamada dalların her tarafı ıslanacak şekilde tam kaplama sağlanmalıdır. Mücadelede atomizör kullanılacaksa, alet dekara 50 litre su atacak şekilde ayarlanmalıdır. Mekanik mücadele ile ardından yapılacak kimyasal mücadele fındık verimi ve kalitesi açısından önem taşıdığından, üreticilerin bu konuda hassas davranmaları gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        TSK Mehmetçik Vakfı Samsun'da şehitler ve merhum gaziler için mevlit okuttu
        TSK Mehmetçik Vakfı Samsun'da şehitler ve merhum gaziler için mevlit okuttu
        Samsun'da polisler öğrencileri bilgilendirdi
        Samsun'da polisler öğrencileri bilgilendirdi
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Hayatını kendisi gibi engelli bireylere haklarını anlatmaya adadı
        Hayatını kendisi gibi engelli bireylere haklarını anlatmaya adadı
        Fabrikada üzerine demir plaka düşen işçi, öldü
        Fabrikada üzerine demir plaka düşen işçi, öldü
        AK Parti'li Karaaslan, üniversite öğrencileri ile iftar yaptı
        AK Parti'li Karaaslan, üniversite öğrencileri ile iftar yaptı