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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da esnafı ziyaret etti:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:21
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da esnafı ziyaret etti:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Yılmaz, İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Yılmaz, "Seçim süreci bir gönül seferberliğidir. AK Parti'liler olarak her zaman halkın içindeyiz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını birebir onlardan dinliyoruz. Her bir vatandaşımızın görüşü bizim için değerlidir. Sizlerle şehrimizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir yer haline getirmek için çalışacağız." dedi.

        Yılmaz, yerel seçimlerin önemine değinerek, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, sadece bir belediye başkanı ya da belediye meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin gelecek 5 yılını şekillendirecek çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu seçimlerde gönül belediyeciliğini daha da güçlendirerek herkese dokunan, herkese hizmet götüren yönetim anlayışını sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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