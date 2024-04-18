Samsun'da dilenci kılığında hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde hırsızlık yapan kişilerle ilgili çalışma yürütüldü.

Ekipler, cerrahi maske ve eldiven takarak dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Y. (24), Ü.Y (17), E.K (15), B.Y. (26), B.V (20) ve P.A'yı (35) yakaladı.

Aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 4 kadın ile 2 çocuğun, ikametlerden 380 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 3 bin dolar, 800 avro ve 36 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.