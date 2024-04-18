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        Samsun'da dilenci kılığında hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:54
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        Samsun'da dilenci kılığında hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde hırsızlık yapan kişilerle ilgili çalışma yürütüldü.

        Ekipler, cerrahi maske ve eldiven takarak dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Y. (24), Ü.Y (17), E.K (15), B.Y. (26), B.V (20) ve P.A'yı (35) yakaladı.

        Aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 4 kadın ile 2 çocuğun, ikametlerden 380 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 3 bin dolar, 800 avro ve 36 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.

        Şüphelilerden S.Y. ile çocuklar Ü.Y. ve E.K, ifade sonrası serbest bırakıldı. Kadın şüpheliler B.Y, B.V. ve P.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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