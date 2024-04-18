Samsun'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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