Samsun'da sahte plaka yapan zanlı yakalandı

Samsun'da, sahte plaka yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Çarşamba ilçesinde sahte plaka imalatı yapıldığı tespit edilen bir ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, standartlara uygun olmayan, farklı karakter ve şekillerle yazılmış araç plakası yaparak sattığı tespit edilen Y.A.A'nın iş yerinde ve aracında yaptıkları aramada 28 sahte araç plakası ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.