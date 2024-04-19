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        Tokat Sulusaray depreminde camiler ve bazı binalar da hasar gördü

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde camilerle bazı binalarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:40
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        Tokat Sulusaray depreminde camiler ve bazı binalar da hasar gördü
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde camilerle bazı binalarda hasar oluştu.

        Depremde Buğdaylı Mahallesi'nde bulunan Buğdaylı Camisi'nin minaresinde, minberinde ve mihrabında hasar meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar oluşan camiye giriş yasaklandı.

        Aynı mahalledeki kerpiç yapılarda hasarlar oluştu. 4 katlı bir betonarme binada ise çatlak ve çökmeler meydana geldi. Mahalledeki bazı ahırlarda da hasar oluştu, besicilik yapan yetiştiriciler hayvanlarını açık alanlara çıkardı. Büyük ve küçükbaş hayvanlar gece saatlerinden itibaren açık alanlarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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