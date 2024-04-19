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        Tarım alanlarına zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadele uyarısı

        Tarım alanlarına önemli zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesinin önem taşıdığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:05
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        Tarım alanlarına zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadele uyarısı
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        Tarım alanlarına önemli zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesinin önem taşıdığı belirtildi.

        Ziraat mühendisi Abdurrahman Altınkaymak, AA muhabirine, kış mevsimini kapalı alanlarda geçiren ve bölgede popülasyonu giderek artan kahverengi kokarca zararlısının bitki ve fındık gibi tarım ürünlerine önemli zarar veren bir tür olduğunu söyledi.

        Kahverengi kokarca böceğinin yaklaşık 10 yıl önce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını, son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü belirten Altınkaymak, tarım ve orman müdürlüklerinin konuyu dikkatli şekilde takip altında tuttuğunu dile getirdi.

        Mekanik yöntemlerin yanı sıra feromon tuzaklarının da kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmaya başlandığını anlatan Altınkaymak, "Günde 25 ila 30 kilometre uçtuğu söyleniyor. Yılda mevsimine göre iki üç nesil verdiği biliniyor. Çok çabuk yayılıyor. Sığınaklarda, ev ve ahır çatılarında, samanlıklarda, evlerin balkonlarında kışlıyor. Yaz sıcakları başladığında yaklaşık 300 çeşit ürüne zarar verdiği tespit edilmiş. Gördüğümüz yerde imha etmemiz gerekiyor, balkonlarımızda, çatılarımızda. Feromon, yani cezbedici tuzaklar yerleştirildi tarım ve orman müdürlüğü kanallarıyla." dedi.

        Altınkaymak, zararlının fındık bahçelerinde ve diğer meyve ve sebzelerde görüldüğünü duyduklarına işaret ederek, "Mekanik mücadele sahada biraz zor olabilir. Bu nedenle ilaçlı mücadeleyi yapmamız lazım ancak yöredeki bahçe sahiplerinin aynı günlerde ve aynı haftalarda mücadeleyi yapmaları önemlidir. Çünkü bir bahçe ilaçlanıp diğeri ilaçlanmazsa bu sorunun üstesinden gelemeyiz. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin tavsiye ettiği yöntemlerle ilaçlı mücadeleyi mutlaka aksatmadan yapmak gerekiyor." diye konuştu.

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