Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.
Emekli öğretmen Ali Kenan Gören (74) yönetimindeki 16 JVK 61 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gökçeboğaz Mahallesi mevkiinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Emine Gören (74), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çiftin, Trabzon'dan Bursa'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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