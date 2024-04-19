Samsun'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili E.D, H.F. ve A.E. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde yaptıkları aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda sabit şok ve NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan şok ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.