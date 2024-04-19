Samsun'da 3 husumetlisini silahla yaralayan hırsız yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen A.Ş, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Y.G. (18), M.A. (17) ve B.A'yı (20) silahla yaralayan A.Ş'nin (21) yakalanması için çalışma yürüttü.

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