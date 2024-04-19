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        3 husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Adnan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:25
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        3 husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, yakalandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Adnan Ş. (21), gözaltına alındı.

        Olay, 8 Nisan’da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Ş., sokakta karşılaştığı, aralarında husumet olan Yavuzcan G.’yi (18) sol bacağından, M.A.’yı (17) sırtından, Baran A.’yı (20) ise dizi ile kolundan, pompalı tüfekle vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adnan Ş.’yi dün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

        Adnan Ş. hakkında, 2 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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