3 husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, yakalandı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Adnan Ş. (21), gözaltına alındı.

Olay, 8 Nisan’da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Ş., sokakta karşılaştığı, aralarında husumet olan Yavuzcan G.’yi (18) sol bacağından, M.A.’yı (17) sırtından, Baran A.’yı (20) ise dizi ile kolundan, pompalı tüfekle vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adnan Ş.’yi dün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.