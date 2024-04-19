Samsun'da 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi

İş yeri ve deposunda yapılan aramada bidonlar halinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı bulundu.

Alınan bilgiye göre, ​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde sahte bulaşık deterjanı üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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