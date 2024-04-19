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        Samsun'da 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:27
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        Samsun'da 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi
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        Samsun'un Terme ilçesinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde sahte bulaşık deterjanı üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İş yeri ve deposunda yapılan aramada bidonlar halinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı bulundu.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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