Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ü ziyaret etti.

Arıbaş, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Arıbaş, polisin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Mahallelerdeki huzur ve güvenin tesisi için muhtarlara önemli görevler düştüğüne işaret eden Arıbaş, şunları kaydetti:

"Muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmelerini bekliyoruz. Ayrıca ekip ve devriyelerimizi, NARKOALAN uygulamalarımızı izlemeleri gerekiyor. NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu içicilerine dar edileceğini belirtmek isterim. Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla oluşabilecek narkotik ve asayiş olaylarının önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edip gerekli tüm tedbirleri alıyoruz."