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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:13
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Köse, yeniden 19 Mayıs Belediye Başkanlığına seçilen Topaloğlu'nu tebrik etti.

        Yeni dönemde 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek ve tamamlanacak projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Köse, "Sayın Osman Topaloğlu'nu yüksek bir oy oranı alması sebebiyle de tebrik ediyorum. Başkanımızın nezdinde dört dönemdir başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize destek vermesi sebebiyle 19 Mayıs halkına teşekkür ediyorum." dedi.

        Topaloğlu da ziyaret dolayısıyla Köse ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven de bulundu.

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