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        Havza Belediyesi vatandaşlara 1500 fidan dağıttı

        Havza Belediyesince vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:45
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        Havza Belediyesi vatandaşlara 1500 fidan dağıttı
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        Havza Belediyesince vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1500 karaçam, ardıç ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

        Fidan dağıtımına katılan Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız yeşil bir Havza. İlçemizde yeşil alanları artırmak için Havza Belediyesi olarak halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve korumaları. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

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