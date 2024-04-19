Samsun'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin öldürüldüğü belirlendi

Samsun'un Canik ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Tuncel'den (26) bir süredir haber alamayan ailesi, 16 Nisan'da emniyet müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncel'in bulunması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda Tuncel'in son olarak iş ortağı H.S. (27) ile olduğu tespit edildi.