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        Muhtarlardan Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

        Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı organizesinde muhtarlar, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:21
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        Muhtarlardan Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
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        Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı organizesinde muhtarlar, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Dernek başkanı Adem Şahin ve beraberindeki muhtarları Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan İkiz, "Hepimiz bir seçim maratonundan yüzümüzün akı ile çıktık. Öncelikle yeni seçilen ve görevine devam eden muhtarlarımı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Muhtarlarımız bizler için halkımız arasında önemli iletişim köprülerimizden biri ve bizlerin sahada gözü kulağı. İnşallah önümüzdeki 5 yılda mahallelerimiz ile ilgili sorunları çözmek, yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarımıza yön vereceğiz." dedi.

        Şahin de İkiz'i tebrik ederek, "Başkanımız gerek tecrübesi gerekse çalışkanlığı ile ilçemize ve mahallelerimize değer katacak çalışmalar yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok. Muhtarlarımız ile çalışan ve bu ilçeye değere katmak için mücadele veren herkesin yanındayız." ifadesini kullandı.

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