Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
E.Ş'nin üzerinde yapılan aramada 21 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
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